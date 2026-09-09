Comasco

SARONNO – Nuove modifiche alla circolazione lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di pavimentazione sono state programmate diverse chiusure notturne che interesseranno in particolare il tratto tra Saronno e Turate e lo svincolo di Uboldo. Il primo intervento è previsto nella notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e Turate in direzione Como. Nella stessa fascia oraria lo svincolo di Saronno non sarà utilizzabile in entrata in entrambe le direzioni, quindi né verso Como né verso Lainate.

Chi percorre la A9 verso Como dovrà obbligatoriamente uscire a Saronno. Il percorso alternativo indicato prevede di proseguire lungo la Sp233, via Angelo Volonterio, la Sp30 e via Vittorio Veneto, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Turate.

Per gli automobilisti che intendono entrare in A9 da Saronno, invece, l’alternativa consigliata in direzione Como è l’ingresso di Turate. Per chi deve dirigersi verso Lainate sarà possibile utilizzare gli svincoli di Origgio o Uboldo.

I lavori proseguiranno nelle notti successive interessando anche lo svincolo di Uboldo, che sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate in due distinte occasioni: dalle 21 di martedì 1 settembre alle 5 di mercoledì 2 settembre e dalle 21 di giovedì 3 settembre alle 5 di venerdì 4 settembre.

Durante entrambe le chiusure, agli automobilisti provenienti da Lainate e diretti a Uboldo viene indicato come alternativa lo svincolo di Origgio.

09092026