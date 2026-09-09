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SARONNO – Un nuovo percorso per chi vuole dedicare tempo e attenzione alle persone in difficoltà. Dal 19 settembre al 17 ottobre l’Avulss di Saronno organizza un Corso Base di preparazione al Volontariato Socio Sanitario, rivolto a chi desidera avvicinarsi all’attività di volontariato dell’associazione.

Avulss è un’associazione di volontariato di ispirazione cristiana, operante sul territorio di Saronno dal 1981. L’associazione offre un servizio di prossimità relazionale gratuito a persone in stato di sofferenza e difficoltà. I volontari Avulss fanno servizio all’ospedale cittadino, nelle Residenze Sanitarie per Anziani e a domicilio.

Il corso si svolgerà alla Casa di Marta, in via Petrarca 1 angolo via Piave, con appuntamenti il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30. La formazione rappresenta il percorso di preparazione al volontariato Avulss e, secondo le indicazioni della Federazione, la frequenza del Corso Base è condizione indispensabile per diventare operatori volontari.

Il corso è gratuito ed è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria della Federazione Avulss al numero 02 9601971 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito www.avulss.org.

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