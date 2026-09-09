Basket

SARONNO – Primo appuntamento di rilievo della preseason per la Robur Basket Saronno. Sabato 12 e domenica 13 settembre il PalaRonchi ospiterà una nuova edizione del Memorial Mariotti, torneo che quest’anno sarà dedicato alle formazioni di Divisione regionale 1. Quattro le squadre partecipanti: oltre ai padroni di casa della Robur Saronno, saranno presenti Binzago, Us Agrate e Cmb Rho. Una due giorni che rappresenterà dunque un interessante banco di prova in vista dell’avvicinarsi degli impegni ufficiali della nuova stagione.

Il programma

Il programma si aprirà sabato 12 settembre alle 18.30 con la prima semifinale, che vedrà di fronte Binzago e Us Agrate. Alle 20.30 toccherà invece alla Robur Saronno, impegnata nella seconda semifinale contro Cmb Rho.

Domenica 13 settembre spazio alle finali. Alle 18.30 le due formazioni sconfitte nelle semifinali si affronteranno nella gara per il terzo e quarto posto, mentre alle 20.30 le due vincitrici torneranno sul parquet per la finale che assegnerà il Memorial Mariotti.

Tutte le partite si disputeranno al centro giovanile monsignor Ugo Ronchi di via Cristoforo Colombo 44 a Saronno. Per la Robur sarà l’occasione per misurare sul campo condizione e progressi della preparazione in un fine settimana che inizierà ad alzare il livello agonistico della preseason.

(foto archivio)

09092026