SARONNO – La circolare diffusa l’altro ieri dall’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa”, che confermava l’assenza di doppi turni ma introduceva una rotazione delle classi presenti a scuola, non ha cancellato le preoccupazioni dei genitori. Dubbi e richieste di chiarimento hanno spinto la scuola a intervenire nuovamente, con una precisazione firmata dalla dirigente scolastica Angelica de Angelis.

Il nuovo documento chiarisce innanzitutto uno degli aspetti che aveva creato maggiore incertezza. “Resta confermata l’organizzazione delle attività didattiche in un unico turno (dalle 8,10 alle 15,10); non è pertanto previsto alcun ricorso al doppio turno” .

La scuola entra poi nel dettaglio di cosa si intenda per “sistema di turnazione” e “rotazione” delle classi. Dal 15 settembre al 2 ottobre, ogni giorno una parte degli studenti non andrà a scuola.

“A partire dal giorno 15 settembre e fino al giorno 2 ottobre, ogni giorno secondo l’orario che sarà pubblicato prossimamente, 10 classi non saranno presenti a scuola e rimarranno a casa (non è prevista Dad/Ddi), mentre tutte le altre svolgeranno regolarmente le attività didattiche in presenza secondo l’orario stabilito” .

Si tratta quindi di una rotazione giornaliera determinata dalla disponibilità degli spazi. La scuola precisa che la soluzione ha “carattere temporaneo” e che sarà progressivamente aggiornata “in relazione alla definizione delle ulteriori soluzioni logistiche già oggetto delle interlocuzioni istituzionali in corso” .

La dirigente spiega anche la ragione della nuova comunicazione, arrivata dopo quelle del 4 e del 7 settembre: “La presente precisazione è fornita al fine di evitare possibili equivoci o interpretazioni difformi rispetto a quanto già comunicato e di assicurare alle famiglie, alle studentesse e agli studenti un quadro organizzativo quanto più chiaro possibile” .

Calendario delle rotazioni e orario saranno pubblicati sul registro elettronico.

Le preoccupazioni delle famiglie, però, restano. In particolare per quello che accadrà dopo il 2 ottobre, data indicata come termine dell’attuale organizzazione. Un altro nodo sollevato dai genitori riguarda i trasporti, soprattutto alla luce dell’orario previsto fino alle 15,10 e delle esigenze degli studenti che ogni giorno raggiungono Saronno dai Comuni del comprensorio.

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