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CASTIGLIONE OLONA – Servono nuovi volontari per garantire anche quest’anno il servizio Piedibus destinato ai bambini della scuola primaria di Castiglione Olona. L’appello arriva dal Comune e dall’Associazione Genitori in Branda: senza nuove disponibilità, in particolare, due delle linee previste rischiano di non poter essere garantite.

Il Piedibus rappresenta un aiuto soprattutto per le famiglie che, per esigenze lavorative, non riescono ad accompagnare personalmente i figli a scuola e ad attendere l’ingresso, previsto alle 7.55. Allo stesso tempo consente ai bambini di raggiungere la scuola a piedi e in compagnia, riducendo anche il traffico automobilistico nell’orario di entrata.

La ricerca di volontari riguarda soprattutto la linea con partenza dalla rotonda “del Murun”, all’incrocio tra via IV Novembre e via Boccassio, dove è disponibile anche un parcheggio per lasciare l’auto, e quella che prende il via dall’Angolo del Pane, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Monsignor Galli. Senza nuove adesioni, avverte il Comune, proprio queste due linee potrebbero essere a rischio.

L’impegno richiesto è piuttosto contenuto: il ritrovo è previsto attorno alle 7.40 e il servizio termina alle 7.55, con l’ingresso dei bambini a scuola. Circa un quarto d’ora al mattino che può però risultare importante per l’organizzazione delle famiglie e per la continuità del progetto.

La possibilità di diventare volontari non è riservata ai genitori. Possono partecipare anche nonni, baby-sitter, amici di famiglia, pensionati e, più in generale, persone responsabili disponibili a dedicare qualche minuto della propria mattinata al servizio della comunità.

Chi è interessato a dare la propria disponibilità o desidera ricevere maggiori informazioni può contattare l’Associazione Genitori in Branda all’indirizzo [email protected], indicando nome e recapito telefonico.

(foto archivio)

09092026