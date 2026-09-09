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CASTIGLIONE OLONA – Un augurio a studenti, insegnanti, famiglie e personale scolastico in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. A rivolgerlo alla comunità di Castiglione Olona sono il sindaco Giancarlo Frigeri e l’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Caterina Valle Zaninoni.

Nel loro messaggio, gli amministratori partono dalla lunga tradizione educativa del paese, tornando indietro di oltre sei secoli. «Già nel 1423 il Cardinal Branda Castiglioni, fondando a Castiglione Olona una scuola gratuita per i giovani del borgo, aveva intuito un principio che oggi è più attuale che mai: investire nell’istruzione significa investire nel futuro della comunità».

Un richiamo alla storia del borgo che diventa anche l’occasione per sottolineare il ruolo che la scuola continua ad avere nella formazione delle nuove generazioni.

«La scuola è il luogo in cui si formano conoscenze, valori, spirito critico e cittadinanza – ricordano sindaco e assessore – È qui che le nuove generazioni costruiscono gli strumenti per affrontare il domani e contribuire alla crescita della società».

Da qui l’augurio rivolto a tutti coloro che, con ruoli differenti, saranno protagonisti dei prossimi mesi: «A tutti gli studenti, ai docenti, alle famiglie e al personale scolastico rivolgiamo l’augurio di un anno ricco di entusiasmo, impegno e soddisfazioni, nella consapevolezza che ogni percorso di apprendimento è un passo verso un futuro migliore». Il messaggio si conclude con il «Buon anno scolastico» del sindaco Giancarlo Frigeri e dell’assessore Caterina Valle Zaninoni a tutta la comunità scolastica castiglionese.

(foto: il sindaco Frigeri)

09092026