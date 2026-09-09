Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Decine di alberi d’alto fusto danneggiati e circa mille metri quadrati di sottobosco bruciati. È il bilancio dell’incendio che nei giorni scorsi ha interessato una zona del Parco delle Groane, a poca distanza dal Saronnese e in un’area già nota in passato per la presenza di spacciatori.

A compiere un sopralluogo è stato l’ex sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo, da anni impegnato sul tema dello spaccio nei boschi. «Mi sono ritrovato a camminare in uno scenario spettrale. Per giorni il bosco ha fumato e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi che stavano devastando varie zone del sottobosco», riferisce Cattaneo, esponente della Lega.

L’ex sindaco segnala che il rogo ha interessato diversi punti vicini tra loro, in una zona particolarmente impervia. Nelle vicinanze è stato inoltre trovato a terra un bilancino di precisione, elemento che secondo Cattaneo testimonia la presenza degli spacciatori nell’area. Non è invece possibile stabilire se l’origine degli incendi sia stata dolosa oppure accidentale. Le conseguenze si sono fatte sentire anche nelle zone abitate più vicine, dove per giorni è stato avvertito un forte odore di bruciato. Cattaneo ha ringraziato vigili del fuoco e volontari intervenuti e rilanciato l’appello a tutelare l’area naturale: «Ci troviamo sempre nel famigerato ex “Bosco della droga”: non torniamo al passato, quest’area va preservata».

(foto: Cattaneo nel luogo dell’incendio, vicino alla stazioncina di Ceriano Groane)

09092026