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GORLA MINORE – Altro weekend da ricordare per i ragazzi del Pedale Saronnese che conquistano ancora, una volta, risultati di grande prestigio prima a Gorla Minore e poi alla Coppetta d’Oro a Borgo Valsugana.

Il protagonista assoluto del Trofeo Mediolanum disputato a Gorla Minore lo scorso 6 settembre è stato Tommaso Aleotti che, con una splendida volata, conquista uno spettacolare ed emozionante secondo posto in categoria G6 mettendo in mostra per l’ennesima gara le sue qualità e l’incredibile passione fino all’ultima pedalata.

Nello stesso fine settimana, è andata in scena anche la prestigiosa Coppetta d’Oro a Borgo Valsugana in provincia di Trento che ha ospitato complessivamente un totale di circa 1500 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Tra questi anche la giovanissima ciclista del Pedale Saronnese Martina Balestrini che ha chiuso in undicesima posizione in una gara di categoria G6 che contava ben 35 partecipanti.

A confermare le qualità e il prestigio del Pedale Saronnese nella regione è anche, oltre gli ottimi risultati conquistati negli ultimi mesi, la convocazione al Trofeo Lombardia Strada 2026 che si disputerà che si disputerà sul circuito di Darfo Boario Terme. I saronnesi Aleotti e Balestrini rappresenteranno, così, la provincia di Varese di fronte a tutti i migliori giovani talenti del ciclismo della regione lombarda.