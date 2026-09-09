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GARBAGNATE MILANESE – «Libidine! Doppia libidine! Doppia libidine coi fiocchi». Il Comune di Garbagnate Milanese prende in prestito una delle espressioni diventate celebri grazie a Jerry Calà per annunciare l’ospite speciale della Festa patronale 2026: sarà proprio il popolare attore e showman a salire sul palco sabato 19 settembre.

L’appuntamento è alle 21 in piazza della Croce, dove Calà proporrà “Una vita da libidine”, concert-show interamente cantato e suonato dal vivo che ripercorre cinquant’anni di carriera tra cinema, musica e spettacolo.

Una serata costruita fra canzoni, racconti e gag, con Calà chiamato a ripercorrere anche alcune delle pagine più conosciute della commedia italiana. Spazio naturalmente alla musica, con una selezione di grandi successi dagli anni Sessanta ad oggi. Lo spettacolo rappresenterà uno degli appuntamenti principali della Festa patronale, il cui programma prenderà il via mercoledì 16 settembre e proseguirà sino a domenica 20 con numerose iniziative in diversi punti della città. Per il concert-show di Jerry Calà l’ingresso sarà libero.

09092026