Saronnese

GERENZANO – Vetri delle auto rotti e possibili furti di accessori in diverse vie del paese. L’associazione “La Voce di Gerenzano” interviene dopo le segnalazioni arrivate nelle ultime settimane dai residenti e chiede all’Amministrazione comunale chiarimenti sulla situazione della sicurezza e sulle iniziative messe in campo.

Secondo quanto raccolto dall’associazione, i primi episodi risalgono alla notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, quando in via Don Sturzo sarebbero stati danneggiati i vetri di alcune vetture in sosta, con probabili furti di accessori. Nuove segnalazioni sono arrivate nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre e riguardano via Torino, via Manzoni e via Trieste. L’associazione riferisce inoltre di avere ricevuto notizie di danneggiamenti anche in altre strade del paese.

“La Voce di Gerenzano” precisa di non voler creare allarmismi, ma di ritenere necessario portare all’attenzione pubblica quanto segnalato dai cittadini. “Il nostro obiettivo non è alimentare panico o fare speculazione politica. Portare all’attenzione pubblica fatti reali e documentati che toccano la quotidianità dei residenti è un dovere di trasparenza e un atto di responsabilità verso la comunità. Ignorare la voce dei cittadini non cancella i problemi, li amplifica” .

L’associazione sottolinea che la situazione di Gerenzano non avrebbe raggiunto i livelli di criticità registrati in altri Comuni della zona, ma invita a non sottovalutare i segnali emersi nelle ultime settimane. Un passaggio viene dedicato anche alla distinzione tra percezione e dati: “La percezione dei cittadini non dimostra, da sola, un aumento statistico dei reati. Proprio per questo riteniamo necessario che l’Amministrazione fornisca informazioni chiare sui fenomeni registrati e sulle azioni intraprese per contrastarli” .

Da qui la richiesta di conoscere anche l’attività della Commissione Sicurezza. “Ci chiediamo se la Commissione Sicurezza si sia recentemente riunita, quali problematiche abbia esaminato, quali proposte abbia avanzato e quali risultati concreti abbia prodotto” .

L’appello è rivolto sia alla maggioranza sia alle forze di opposizione. In particolare, all’Amministrazione viene chiesto di valutare iniziative per rafforzare il presidio del territorio e di informare i cittadini sulle misure già adottate o programmate. “È necessario intervenire con attenzione e tempestività, prima che la situazione possa aggravarsi ulteriormente” conclude l’associazione “La Voce di Gerenzano”.

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