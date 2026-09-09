SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 8 settembre, la lettera di una nonna riaccende il dibattito sul degrado e sulla vivibilità del centro di Saronno. Spazio anche al lascito da oltre 101 mila euro destinato all’ospedale, all’organizzazione delle lezioni allo Zappa e al piano climatico presentato da Saronno Civica.

Una nonna di 64 anni scrive all’Amministrazione raccontando le proprie preoccupazioni per il centro di Saronno, tra negozi chiusi, spazi pubblici poco curati e una crescente sensazione di insicurezza. La richiesta è quella di una strategia che unisca presidio, decoro, commercio e socialità.

Oltre 101 mila euro arrivano in eredità all’ospedale di Saronno grazie al lascito di un benefattore. La somma è stata vincolata agli investimenti del presidio, anche se non è ancora stato individuato uno specifico reparto, intervento o apparecchiatura a cui destinarla.

All’Itc Gino Zappa le lezioni partiranno il 14 settembre in presenza e senza doppi turni pomeridiani, ma con una rotazione delle classi fino al 2 ottobre. L’organizzazione prevede orari differenziati nella prima giornata e successivamente attività didattiche concentrate tra le 8.10 e le 15.10.

Saronno Civica presenta il Pitec, Piano integrato per la transizione ecologica e climatica: tra le proposte ci sono rifugi climatici, nuovi alberi, superfici drenanti per una “città spugna”, produzione di energia rinnovabile e interventi per mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni.