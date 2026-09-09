Altre news

SARONNO – Mercoledì 9 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, sarà una giornata perturbata, caratterizzata da piogge e rovesci diffusi che potranno assumere anche carattere temporalesco. È prevista un’allerta meteo per pioggia.

Nel corso della giornata a Saronno sono attesi complessivamente circa 26 millimetri di pioggia. Le precipitazioni accompagneranno diverse fasi della giornata, con la possibilità di rovesci e temporali. Le temperature resteranno comprese tra una minima di 20°C e una massima di 25°C, con un’escursione termica quindi contenuta. I venti saranno moderati e soffieranno da Est sia durante la mattinata sia nel pomeriggio.

Il quadro di instabilità interesserà più in generale tutta la Lombardia a causa della presenza di un’area di bassa pressione. Sulle basse pianure occidentali, settore nel quale si inserisce anche l’area di Saronno, sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti per l’intera giornata, con piogge e rovesci in intensificazione dal pomeriggio e possibili temporali. Condizioni instabili sono previste anche sulle alte pianure, sulle Prealpi e sui settori alpini. Sulle basse pianure orientali le precipitazioni tenderanno invece ad attenuarsi dalla sera. In generale, in serata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni anche su parte dei settori occidentali della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09