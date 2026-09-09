Città

SARONNO – Centro chiuso alle auto, parcheggi gratuiti, divieti di sosta e modifiche importanti anche per autobus e taxi. In occasione della Notte Bianca di sabato 12 settembre cambia la viabilità in una vasta area del centro di Saronno. Le prime limitazioni scatteranno a mezzogiorno e proseguiranno, a seconda delle zone, fino alla mattina di domenica 13 settembre.

Una delle novità più importanti riguarda i parcheggi. Dalle 12,30 di sabato 12 settembre i parcheggi a pagamento all’esterno dell’area della manifestazione saranno gratuiti, con l’eccezione del parcheggio di via Pola e del multipiano di via Milano. L’ordinanza precisa inoltre che nella giornata di sabato i parcheggi inseriti nella Zona di particolare rilevanza urbanistica e quelli in città saranno liberi, senza limitazioni orarie e senza pagamento. Restano naturalmente riservati gli stalli destinati alle persone con disabilità, ai bus, ai mezzi di soccorso e pronto intervento e alle forze dell’ordine.

Centro chiuso dalle 12

Dalle 12 di sabato alle 3 di domenica sarà vietata la circolazione in via Roma, nel tratto tra via Manzoni e piazza Libertà, piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, via Caronni, corso Italia tra via Carcano e piazza Libertà, vicolo Santa Marta, piazza Avis, via Genova, via Pusterla, via Solferino, via Micca tra via San Giuseppe e via Cavour, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, vicolo Scuole, piazza Schuster, via San Cristoforo, vicolo Del Caldo, vicolo Del Lino, piazza La Malfa, piazza Riconoscenza, vicolo Castellaccio, via Portici, via Padre Monti, piazza Indipendenza, via Giuditta Pasta, via Tommaseo tra via Monti e via Gianetti e via San Giacomo. Fino alle 15 in queste strade potranno comunque transitare residenti, autorizzati impegnati nelle operazioni di carico e scarico, operatori economici della Zona a traffico limitato, taxi e veicoli utilizzati da persone con disabilità. Dalle 15 alle 3 potranno invece circolare esclusivamente mezzi di soccorso, pronto intervento e forze di polizia lungo gli itinerari previsti.

Divieti di sosta già da mezzogiorno

Dalle 12 di sabato alle 7 di domenica sarà vietata la sosta in via Roma tra via Manzoni e piazza Libertà, piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna, corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via Genova, via Pusterla, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, piazza La Malfa, vicolo Scuole, piazza Schuster, vicolo Del Lino, vicolo Del Caldo, via San Cristoforo, via Portici, piazza Riconoscenza, via Padre Monti, piazza Indipendenza e via Caronni.

In via Roma, tra via Manzoni e piazza Libertà, saranno consentiti transito e sosta ai veicoli utilizzati da persone con disabilità munite di regolare contrassegno e ai mezzi degli organizzatori.

I residenti con pass A, Apr, Anr, Disco e pass temporanei potranno utilizzare le aree esterne alla Zona a traffico limitato non interessate dai divieti, comprese quelle a disco orario e a pagamento, senza limiti di tempo e gratuitamente. La stessa possibilità è prevista per i titolari dei pass R1, R2 e R3 nelle aree non interessate da divieto di sosta o fermata.

Dalle 16 nuovi divieti di sosta

Dalle 16 di sabato alle 3 di domenica scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, via San Giuseppe tra via Vincenzo Monti e via Carcano, via Caduti della Liberazione, piazza Cadorna, via Carcano, via Solferino, via Leopardi e via Mazzini.

Un ulteriore divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà dalle 17 alle 3 entrambi i lati di via Legnanino, che dovrà restare libera per il passaggio degli autobus extraurbani e dei mezzi di soccorso.

Dalle 17 chiusura più ampia e stop agli autobus urbani

La seconda fase del piano scatterà alle 17. Fino alle 3 di domenica sarà vietato il transito, compreso quello degli autobus urbani ed extraurbani, in via Caduti della Liberazione, via Leopardi, via Antici, via Vittorio Veneto, via Mazzini, via Torino, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Cadorna, corso Italia tra via Carcano e via Primo Maggio, via Carcano, via Molino, piazza Caduti di Nassiriya, piazza San Francesco, via Micca, via Don Guanella tra via Ramazzotti e via San Giuseppe, via San Giuseppe tra via Volonterio e via Carcano, via Primo Maggio tra via Lanino e corso Italia, viale Rimembranze e via Pola. In via Legnanino il divieto riguarderà il tratto tra via Ferrari e via Primo Maggio, con eccezione degli autobus extraurbani.

Gli autorizzati alla manifestazione potranno accedere fino alle 18 per completare le operazioni di carico e scarico. Il rientro è previsto dalle 2 di domenica, salvo differenti disposizioni della polizia locale.

Bus: capolinea spostato e servizio urbano sospeso

Dalle 16 saranno soppressi i capolinea di piazza Cadorna e Cantore. Per tutti gli autobus extraurbani il nuovo capolinea sarà alla stazione bus di via Primo Maggio.

I mezzi provenienti da est seguiranno l’itinerario via Roma, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese e via Legnanino fino alla stazione bus. Al ritorno percorreranno via Legnanino, via Varese, viale Lombardia, via Piave, via Miola e via Bergamo.

Per quelli provenienti da nord il percorso principale sarà via Larga, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese e via Legnanino. È previsto anche un itinerario alternativo attraverso via Miola, via Frua, via Bellavita, via San Francesco, via Prealpi, via Volonterio, via Varese e via Legnanino.

Gli autobus provenienti da sud raggiungeranno il terminal attraverso via Varese e via Legnanino. Quelli provenienti da ovest e nord-ovest utilizzeranno via Novara, via Varese e via Legnanino.

Per le linee con fermata all’ospedale, in piazza Borella, sono previsti itinerari dedicati attraverso via Bergamo, piazza Borella e via Frua oppure attraverso via Varese, via Frua, piazza Borella, via Milano, via Marconi, via Visconti e via Bergamo.

Attenzione soprattutto al servizio cittadino: dalle 17 di sabato 12 settembre il trasporto urbano sarà sospeso.

Stazione, taxi e parcheggio di via Diaz

Dalle 17 alle 3 il parcheggio all’interno delle Ferrovie Nord in via Diaz sarà raggiungibile esclusivamente da via Pagani e via Griffanti.

I taxi potranno arrivare alla stazione da viale Rimembranze e Cantore, con uscita da via Cantore e viale Rimembranze. In alternativa potranno utilizzare l’accesso da via Ferrari e via Bernardino Luini, uscendo poi verso via Luini e via Legnanino.

Il parcheggio di via Primo Maggio sarà invece considerato area di emergenza e potrà essere utilizzato soltanto con l’autorizzazione della polizia locale.

Le misure per la sicurezza

Per garantire le vie di fuga e il passaggio dei mezzi di soccorso, lungo le strade della manifestazione dovrà essere mantenuto libero uno spazio di carreggiata di almeno 3,50 metri. Banchi, strutture e altre occupazioni non potranno invadere questi corridoi.

In corso Italia, piazza San Francesco e via Primo Maggio saranno inoltre eliminate temporaneamente le catene che potrebbero ostacolare il deflusso dei pedoni.

Particolare attenzione sarà riservata al sottopasso di via Primo Maggio. In caso di forti precipitazioni sarà monitorato e, su disposizione della polizia locale, la zona potrà essere evacuata e il sottopasso chiuso anche alla circolazione pedonale.

Dalle 2 di domenica 13 settembre dovranno infine iniziare le operazioni per liberare le strade interessate dalla Notte Bianca, con la rimozione delle strutture fisse e mobili utilizzate durante la manifestazione.

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