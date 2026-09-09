Città

SARONNO – Tre grandi spettacoli itineranti, con percorsi diversi attraverso il centro, e tre attrazioni dedicate al divertimento. È uno dei cuori della Notte bianca di fine estate in programma sabato 12 settembre a Saronno.

La proposta principale della serata sarà costituita da tre parate itineranti, ognuna caratterizzata da un tema e identificata da un colore.

Il percorso blu ospiterà “Alice in Wonderland”. Alice, il Cappellaio Matto e il Bianconiglio attraverseranno le vie della città sorprendendo grandi e piccoli con azioni coreografiche accompagnate dalla musica.

Il percorso verde sarà invece quello di “Passeggiata a Giverny”. Una proposta più delicata e poetica, pensata per trasformare gli spazi urbani con atmosfere luminose ispirate alle opere di Monet.

Il percorso rosso sarà dedicato a “La materia dei sogni”. Un corteo poetico con personaggi sospesi tra realtà e immaginazione accompagnerà il pubblico in un’atmosfera onirica, tra musica e palloncini colorati.

Le parate si alterneranno durante la serata. Il percorso blu sarà in scena dalle 20 alle 20,30 e dalle 21,30 alle 22. Il percorso rosso dalle 20,30 alle 21 e dalle 22 alle 22,30. Il percorso verde dalle 21 alle 21,30 e dalle 22,30 alle 23. Tutti e tre confluiranno poi in piazza Libertà per il gran finale, previsto dalle 23,30 a mezzanotte.

Accanto agli spettacoli itineranti ci saranno tre attrazioni pensate soprattutto per chi vuole mettersi alla prova e divertirsi: la pista di go kart e mini quad, il toro meccanico e i giochi in piazza.

La Notte bianca di fine estate è organizzata da Confcommercio Saronno con il Comune con lo strumento del Duc con Eventificio come partner organizzativo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09