Città

SARONNO – “Quando si parla di ambiente e gestione dei rifiuti, la trasparenza dovrebbe essere sempre garantita”. Per questo Obiettivo Saronno ha presentato una interrogazione all’amministrazione comunale, chiedendo di fare chiarezza sul percorso seguito dai terreni contaminati provenienti dai cantieri della Pedemontana e al loro conferimento a un’azienda situata nel Comune di Saronno, vicenda che ha suscitato l’attenzione dei cittadini del territorio saronnese nelle scorse settimane.

“L’obiettivo è molto concreto: capire, attraverso gli atti, che cosa è stato fatto e come sono stati gestiti materiali e rifiuti. Non si tratta soltanto di sapere se i rifiuti siano stati rimossi. È importante poter ricostruire tutto il loro percorso: chi li ha presi in carico, come sono stati classificati, chi li ha trasportati, dove sono stati conferiti e, soprattutto, quale sia stata la loro destinazione finale”.

Sono informazioni che, secondo Obiettivo Saronno, devono poter essere verificate attraverso la formalità degli atti senza affidarsi soltanto a comunicazioni generiche o rassicurazioni. “L’interrogazione nasce quindi dalla volontà di ottenere chiarezza e trasparenza, senza puntare il dito contro qualcuno e senza anticipare conclusioni che spetteranno eventualmente agli organi competenti. La questione è, in fondo, molto semplice: se tutto è stato gestito correttamente, i documenti dovrebbero poterlo dimostrare. E renderli disponibili permetterebbe anche di fugare eventuali dubbi. Se invece dovessero emergere incongruenze o passaggi non sufficientemente documentati, sarà necessario capire che cosa sia accaduto e, eventualmente, chi dovrà occuparsene nelle sedi appropriate”.

Obiettivo Saronno chiede pertanto all’amministrazione comunale una risposta chiara, puntuale e documentata, perché sulla gestione dei rifiuti la possibilità di ricostruire ogni passaggio non è un optional ma garanzia di correttezza e di tutela dell’ambiente.

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