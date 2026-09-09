Città

SARONNO – Buche, pavimentazione sconnessa, graffiti e spazi poco valorizzati: le condizioni di piazza Unità d’Italia sono tornate in questi giorni al centro delle segnalazioni dei residenti. E proprio mentre si riaccende il dibattito sul futuro di una delle porte d’ingresso al centro storico, torna d’attualità una domanda: che fine ha fatto il progetto presentato ormai dieci anni fa da Forza Italia per trasformare completamente la piazza?

Era il 2016 quando gli azzurri misero sul tavolo quella che resta una delle ipotesi più articolate elaborate per quest’area. L’idea prevedeva una trasformazione radicale: tre piani di parcheggi interrati per oltre 200 posti auto, mentre in superficie la piazza sarebbe stata restituita ai cittadini con nuovi spazi verdi e un’area destinata a un mercato permanente.

L’ipotesi più suggestiva era proprio quella di realizzare un mercato coperto, prendendo come riferimento alcune strutture presenti a Londra e in altre città europee: uno spazio utilizzabile durante tutto l’anno, anche nei mesi più freddi e nelle giornate di maltempo. Alla base del progetto c’era anche una valutazione strategica sulla posizione di piazza Unità d’Italia. Un parcheggio di grandi dimensioni avrebbe infatti consentito di lasciare l’auto immediatamente a ridosso della zona pedonale e del centro storico, risultando contemporaneamente utile anche per raggiungere l’ospedale e la casa di riposo Focris, entrambi relativamente vicini. Alla predisposizione dell’ipotesi avevano collaborato anche professionisti del settore urbanistico.

Il progetto, tuttavia, non superò mai la fase preliminare. Le diverse Amministrazioni che si sono succedute alla guida della città non hanno avviato un vero iter per arrivare alla sua approvazione e realizzazione. Sullo sfondo sono rimaste anche le difficoltà economiche di un intervento di queste dimensioni e l’assenza di operatori privati pronti a investire nell’operazione.

L’idea non era comunque scomparsa completamente dal dibattito politico. Nel gennaio 2021 Agostino De Marco, allora capogruppo di Forza Italia, tornò a richiamare l’attenzione proprio sul progetto preliminare elaborato cinque anni prima. Anche in quell’occasione, però, non seguirono passi concreti.

Oggi sono trascorsi dieci anni dalla prima proposta e piazza Unità d’Italia continua a presentare problemi molto più elementari: dalla pavimentazione deteriorata all’illuminazione, sino alle condizioni dei vicini giardinetti rialzati di piazza Aviatori d’Italia.

Il grande parcheggio sotterraneo, il verde e il mercato coperto sono rimasti sulla carta. Ma le condizioni attuali della piazza riportano inevitabilmente alla domanda di allora, ancora senza risposta: quale futuro immaginare per uno spazio che si trova a pochi passi dal cuore pedonale di Saronno e dal parco De Rocchi?

09

092026