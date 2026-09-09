Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, in via Volta, dove un uomo di 52 anni ha avuto bisogno dell’assistenza dei soccorritori.

L’allarme è scattato attorno alle 13. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa: il personale sanitario ha prestato le prime cure al 52enne, al quale secondo una prima diagnosi è stato riscontrato uno stato di intossicazione etilica, conseguenza dunque dell’eccessivo consumo di alcol. Le condizioni dell’uomo non sono apparse gravi. Dopo essere stato assistito sul posto, è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

09092026