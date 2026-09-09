Città

SARONNO – Prima una luce bianca, poi due azzurre. A notare gli insoliti punti luminosi nel cielo di Saronno è stato Elio Fagioli tra i saronnesi più noti in città e non solo. Era nel giardino della sua abitazione quando ha alzato gli occhi al cielo e ha deciso di immortalare quello che stava vedendo con fotografie e video.

L’avvistamento risale a domenica alle 20,15. “Che non fosse un aereo era evidente ho pensato ad un drone ma non sembrava neanche quello – racconta Fagioli – Ho fatto subito alcune foto e un video. Si vedeva una luce bianca e poi due azzurre. Quella bianca si muoveva in modo strano e successivamente una delle azzurre sembrava avvicinarsi”.

Una scena insolita che ha incuriosito Fagioli, saronnese molto conosciuto per la sua lunga presenza nella vita pubblica e politica cittadina. Le immagini realizzate dal suo giardino sono quindi arrivate a ilSaronno, che ha deciso di sottoporle ad Alfredo Lissoni, giornalista, scrittore e ufologo.

Lissoni ha esaminato il materiale e ha sottoposto una delle immagini anche a un pilota civile. “Ho sottoposto l’immagine a un collega pilota civile e non l’ha identificata in nulla di conosciuto” spiega.

L’ufologo ha quindi effettuato una propria analisi al computer. “Appare subito che l’oggetto sembra sdoppiarsi e la Luna e le fronde dell’albero no, il che esclude un’aberrazione della fotocamera. Al contrario queste ultime si scontornano, mentre l’oggetto resta perfettamente circolare. Le luci sono coerenti”.

Secondo Lissoni anche l’illuminazione visibile nella fotografia sarebbe compatibile tra i diversi elementi dell’immagine. “Il sole illumina da destra sia la strana sfera volante sia le fronde, dunque si esclude una manipolazione o sovrapposizione digitale nella foto originale”.

Un ulteriore passaggio dell’analisi è stato effettuato lavorando sull’immagine in negativo. “L’oggetto risulta non essersi sdoppiato, ma composto in realtà da due sfere separate e staccate, di cui una più grande dell’altra, la seconda meno luminosa della prima”.

Lissoni prende poi in considerazione alcune possibili spiegazioni convenzionali. A suo giudizio non sarebbero visibili elementi riconducibili ad ali o eliche. Valuta anche l’ipotesi di un pallone meteorologico, ma ritiene che gli elementi disponibili non siano sufficienti per ricondurre con certezza l’avvistamento a questo tipo di apparecchiatura.

La conclusione dell’ufologo resta quindi legata al significato letterale dell’acronimo Ufo, ossia oggetto volante non identificato: “In conclusione, l’oggetto, anzi i due oggetti, restano non identificati. Ovvero Ufo”.

Una conclusione che non attribuisce alle luci un’origine extraterrestre: significa semplicemente che, sulla base del materiale esaminato, non è stato possibile ricondurle con certezza a un fenomeno o a un velivolo conosciuto. Lissoni si occupa di ufologia dal 1986, è socio del Centro Ufologico Nazionale e ha dedicato numerosi libri e ricerche d’archivio al fenomeno Ufo. Il suo nome è già noto ai lettori di ilSaronno: nel luglio 2025 il giornale gli aveva affidato l’analisi di un’altra misteriosa luce fotografata nel cielo della città.

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