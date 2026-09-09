Città

SARONNO – Una telefonata da un numero anonimo, un uomo che si presenta come maresciallo e la storia di alcune multe per ingressi in Ztl e di una raccomandata in arrivo. È il tentativo di truffa raccontato da una saronnese sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se…”, dove ha condiviso la propria esperienza per mettere in guardia gli altri cittadini.

Secondo quanto raccontato dalla donna, la telefonata sarebbe arrivata sul numero fisso. Dall’altra parte della linea un uomo si sarebbe presentato come un maresciallo e avrebbe chiesto di parlare con il padre della saronnese.

Alla richiesta di spiegazioni, l’interlocutore avrebbe parlato di alcune multe per ingressi in Ztl effettuati con una Grande Punto bianca e di una raccomandata che, se non ancora ricevuta, sarebbe dovuta arrivare il giorno successivo. Da qui anche l’indicazione di restare a casa per poterla ritirare. La saronnese, insospettita, ha però proposto una soluzione diversa: “Facciamo una cosa, vengo in caserma”. A quel punto l’uomo le avrebbe fissato un appuntamento, modificando poi l’orario quando lei ha spiegato di non poter essere presente. La donna ha quindi interrotto la conversazione.

Subito dopo ha chiamato dal cellulare i carabinieri di Saronno per verificare quanto accaduto. Secondo quanto riferisce nel post, dall’Arma le sarebbe stato confermato che si trattava di un tentativo di truffa e che in questi giorni sarebbero numerose le telefonate sospette segnalate.

Resta da chiarire quale fosse esattamente il meccanismo che i truffatori avrebbero tentato di mettere in atto e quale sarebbe stato il passaggio successivo della telefonata. La segnalazione è stata condivisa soprattutto per invitare i saronnesi, in particolare quando vengono contattate persone anziane, a prestare attenzione alle telefonate di sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine e utilizzano multe, raccomandate o altre presunte urgenze per rendere credibile il contatto.

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