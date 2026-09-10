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UBOLDO – Nell’ambito della rassegna culturale Aritmie, il Comune di Uboldo presenta lo spettacolo teatrale “La felicità di Emma”, una produzione firma Pem Habitat Teatrali di e con Rita Pelusio.

L’opera, liberamente ispirata al celebre romanzo di Claudia Schreiber, porta in scena la storia di Emma, una donna forte e libera che vive senza amore allevando e macellando i maiali che cresce e ama. La sua vita si incrocia con quella di Max, un uomo chiuso nelle proprie paure che non ha mai trovato il coraggio di amare e sa di avere ormai poco tempo davanti a sé. Dall’incontro tra due mondi apparentemente opposti nasce un racconto intenso dove amore e morte finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. Rita Pelusio, voce tra le più originali della comicità contemporanea, affronta questi temi complessi e delicati infondendovi impegno civile, leggerezza e spiccata ironia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre alle 21 nella Casa dei Talenti di Uboldo, con ingresso completamente libero per tutta la cittadinanza. L’iniziativa vede la collaborazione di Csbno (culture socialità biblioteche network operativo). Per maggiori informazioni sui dettagli dell’evento o sulla sede è possibile contattare direttamente la Biblioteca e Casa dei Talenti, situata in via Per Origgio 1 a Uboldo, telefonando al numero 02 9699 2250 oppure inviando una posta elettronica all’indirizzo [email protected].

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