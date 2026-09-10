Città

SARONNO – Il nuovo periodico dell’Amministrazione comunale di Saronno si chiama Spazio Comune. Lo ha annunciato l’Assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio giovedì 10 settembre, in occasione della riunione organizzativa di Associazioni in Festa: la prima occasione di condivisione pubblica del nome.

Il nome è stato scelto attraverso un contest rivolto alla cittadinanza, lanciato dall’Amministrazione comunale lo scorso luglio. Spazio Comune ha raccolto il 66,8% delle preferenze, pari a 1.080 voti. Seguono Città di Saronno (15,6%) e Tacà Buton (8,2%), mentre Saronno in Comune e Il Crocevia chiudono la classifica.

Il nuovo periodico mantiene l’impostazione istituzionale del magazine comunale, con uno spazio di approfondimento dedicato alle associazioni e ad altri soggetti del territorio. Proprio per questo l’Assessora ha scelto di anticiparne il nome alle associazioni, prima dell’annuncio ufficiale. “Spazio Comune nasce anche dal confronto con la comunità e con le associazioni del territorio – dichiara l’Assessora Proserpio – abbiamo voluto che fossero le prime a conoscere il nome del nuovo periodico, perché rappresentano una parte fondamentale della vita della città. Ora guardiamo avanti, al lavoro concreto per portare Spazio Comune nelle case dei saronnesi”.



Per informazioni è già attivo l’indirizzo Nelle prossime settimane l’Amministrazione fornirà alle associazioni tutte le indicazioni operative per contribuire ai contenuti di Spazio Comune e di ViviSaronno, il pieghevole quindicinale dedicato alla programmazione degli eventi cittadini.Per informazioni è già attivo l’indirizzo [email protected]

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