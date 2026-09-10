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GERENZANO – Ci sono incontri che nascono dalle parole e finiscono per parlare direttamente al cuore. È questo lo spirito della serata che vedrà protagonista Lidia Laudani, venerdì 11 settembre alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Parco degli Aironi di Gerenzano. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 21 al Parco degli Aironi di Gerenzano.

Volto conosciuto del mondo della televisione, della radio e della comunicazione, Lidia Laudani porterà al pubblico la sua esperienza, il suo sguardo e la sua capacità di trasformare le parole in racconti capaci di suscitare emozioni. Oggi anche affermata scrittrice, Laudani accompagnerà il pubblico in un incontro fatto di storie, riflessioni, ricordi e aneddoti, in un dialogo che vuole andare oltre la semplice presentazione per creare una vera occasione di confronto e condivisione.

Una serata pensata per chi ama ascoltare, raccontarsi e lasciarsi sorprendere dalla forza delle parole. Un appuntamento nel quale il percorso professionale e umano di Lidia Laudani diventerà il punto di partenza per parlare di comunicazione, vita, esperienze e delle tante sfumature che si nascondono dietro ogni storia.

La cornice del Parco degli Aironi renderà ancora più speciale l’appuntamento, offrendo al pubblico un luogo ideale per vivere una serata all’insegna della cultura, dell’incontro e delle emozioni.

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