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GEMONIO – Visita allo stabilimento Usag di Gemonio per Samuele Astuti, consigliere regionale varesotto ed esponente del Partito democratico. Astuti è stato ieri nella sede dell’azienda, storica realtà industriale del territorio che proprio quest’anno celebra i cento anni di attività.

Un’occasione per conoscere da vicino una realtà che, con centinaia di addetti tra gli stabilimenti di Gemonio e Monvalle, rappresenta uno dei principali presidi industriali della provincia di Varese. Al termine della visita il consigliere regionale ha sottolineato soprattutto il ruolo che aziende di questo genere rivestono per l’economia e l’occupazione del territorio.

«Realtà come questa ricordano quanto la tenuta economica e sociale del nostro territorio dipenda dalla capacità di difendere la manifattura, il lavoro qualificato e la competitività delle nostre imprese», ha rimarcato Astuti. Il consigliere regionale ha infine ringraziato la direzione della Usag per la disponibilità e per l’accoglienza ricevuta durante la visita allo stabilimento di Gemonio.

(foto: Astuti in visita nell’azienda)

10092026