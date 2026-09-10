Baseball

SARONNO – Gli Hurricane Saronno volano alla Final Four della Coppa Italia di baseball per ciechi. La formazione saronnese è stata la grande sorpresa della fase a gironi, conquistando il primo posto nel raggruppamento D grazie a due vittorie contro le formazioni milanesi Lampi e Thunder’s Five.

Gli Uragani hanno aperto il proprio cammino superando i Lampi Milano per 5-3. Un successo fondamentale, seguito dalla netta affermazione per 5-0 contro i Thunder’s Five Milano: due risultati che hanno consegnato agli Hurricane il pass per la fase decisiva della competizione. Ininfluente per la qualificazione l’ultima partita del girone, nella quale i Lampi hanno battuto 4-3 i Thunder’s Five.

Saronno completa così il quadro delle quattro formazioni qualificate insieme a tre delle realtà più accreditate della competizione. Nel girone A hanno rispettato il pronostico i campioni d’Italia dei Thurpos Cagliari, vincitori di entrambe le sfide con i Blind Karalis. Nel girone B il primo posto è andato alla Leonessa Brescia, mentre nel girone C la Fortitudo Bologna White Sox ha conquistato la qualificazione grazie ai successi per 1-0 sui Blind Fighters e 5-3 sulla Roma All Blinds.

Per gli Hurricane arriva adesso l’appuntamento più importante: domenica 20 settembre a Bologna si disputeranno le semifinali della Coppa Italia BXC.

Saronno sarà opposto ai campioni d’Italia dei Thurpos Cagliari, mentre nell’altra semifinale si affronteranno Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox.

Per gli Hurricane si tratta dunque della possibilità di giocarsi fino in fondo il trofeo nazionale dopo una qualificazione conquistata sul campo con un percorso perfetto: due partite, due vittorie e soltanto tre punti complessivamente concessi agli avversari.

10092026