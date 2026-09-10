Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, all’E-Work Arena di Busto Arsizio, dove si è verificato un crollo che ha interessato parte dell’ingresso dell’edificio. L’allarme è scattato attorno alle 16.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto innanzitutto a delimitare la zona interessata dal cedimento e ad effettuare una prima messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente, secondo quanto comunicato dagli stessi vigili del fuoco, non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause del crollo e l’esatta entità dei danni alla struttura. L’intervento dei vigili del fuoco è stato intanto concentrato sulle operazioni necessarie a mettere in sicurezza la porzione dell’ingresso coinvolta.

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(foto: i vigili del fuoco alla E-Work Arena)

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