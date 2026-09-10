Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Non soltanto la prima squadra impegnata nel campionato di serie D. La Varesina guarda al futuro e ha definito gli staff tecnici che accompagneranno per tutta la stagione le formazioni del settore giovanile maschile e femminile rossoblù.

Per il settore maschile, l’Under 17 Élite sarà allenata da Andrea Zecchini, affiancato dal vice Riccardo Contini, dal preparatore atletico Alessandro Ghioldi e dall’allenatore dei portieri Matteo Diana.

Nell’Under 16 Élite Varesina la guida tecnica è affidata a Riccardo Colombo, con Antonio Trifiló vice, Francesco Giugno preparatore atletico e Giorgio Cermesoni allenatore dei portieri. L’Under 16 Élite Accademia sarà invece allenata da Michelangelo Maso, coadiuvato da Marco Masini, Domenico Buonamico e, per i portieri, ancora da Cermesoni.

Due anche le formazioni Under 15 Élite. La Varesina sarà guidata da Simone Simionato con Gabriele Galli, Nicolò Ghiringhelli e Davide Palamini; l’Accademia avrà invece Andrea Martucci come allenatore, Luca Castelli come vice, Ghiringhelli come preparatore atletico e Palamini per i portieri.

Nell’Under 14 regionale Varesina lo staff sarà composto dall’allenatore Matteo Gaeta, dal vice Alessio Lo Cicero, dal preparatore atletico Samuele Marzola e da Davide Palamini per i portieri. L’Under 14 regionale Accademia sarà affidata a Rosario Meduri, con Marco Frascino, Marzola e Palamini. Infine, l’Under 14 Accademia avrà Domenico Buonamico come allenatore, Gabriele Spoto nel doppio ruolo di vice e preparatore atletico e Matteo Diana come preparatore dei portieri.

Importante anche la struttura del settore femminile. L’Under 19 sarà allenata da Giacomo Tenti, con Alessia Crosta vice, Stefano Ferioli preparatore atletico e Matteo Vanetti allenatore dei portieri. Nell’Under 17 la guida sarà Stefano Salmoiraghi, affiancato da Ferioli e Vanetti. L’Under 15 sarà affidata a Marco Ragusa con l’assistente tecnico Rihana Curraj, Ferioli e Vanetti, mentre Alessia Crosta guiderà l’Under 13 insieme all’assistente Lina Dehmani e a Vanetti.

Definito anche lo staff sanitario dell’intero settore giovanile: ne fanno parte l’ortopedico Davide Pennazzato, il massoterapista Riccardo Martini e l’osteopata Davide Vuolo. Nicolò Ghiringhelli sarà il riatletizzatore del settore maschile, mentre Emma Benucci ricoprirà lo stesso incarico per quello femminile.

10092026