Calcio

ROVELLO PORRO – Una giornata storica per il settore giovanile del Como 1907 e una bella vetrina di calcio internazionale anche per il Saronnese. Al centro sportivo comunale di Rovello Porro, alle porte di Saronno e ormai “casa” della formazione Primavera lariana, il Como oggi pomeriggio ha disputato la sua prima partita in Youth League, pareggiando 1-1 contro il Lipsia.

Una sfida che ha richiamato tantissima gente sugli spalti e attorno al terreno di gioco: numerosi gli addetti ai lavori presenti per osservare da vicino i giovani talenti delle due società, ma anche tanti ragazzi della zona e semplici appassionati, attirati dalla possibilità di assistere a pochi chilometri da casa a una gara europea giovanile di alto livello.

La cronaca – Il Como di mister Gianluca Falsini ha affrontato il debutto senza timori reverenziali. I lariani sono partiti con grande intensità, cercando immediatamente di mettere sotto pressione la formazione tedesca e costruendo diverse situazioni interessanti. Proprio nel momento positivo dei padroni di casa, però, è arrivato il vantaggio del Lipsia. Al 24′ gli ospiti hanno trovato la rete con Konatè, sfruttando una delle prime vere offensive della loro partita.

Nella ripresa il ritmo si è inizialmente abbassato, con le due formazioni più attente e una fase di maggiore equilibrio. I cambi operati da Falsini hanno poi restituito energia al Como, che ha ripreso a spingere alla ricerca del pareggio. Il premio è arrivato al 75′: Mazzara ha trovato l’1-1 con una grande conclusione dalla distanza, facendo esplodere il pubblico di Rovello Porro. Nel finale il Como ha provato anche a completare la rimonta, ma senza riuscire a trovare la seconda rete.

Si è così chiusa sull’1-1 la prima, storica apparizione europea della Primavera del Como: un risultato accompagnato da una prestazione di personalità contro un avversario di prestigio e da una cornice di pubblico particolarmente significativa per il centro sportivo rovellese.

Como 1907-Lipsia 1-1

Como 1907: Damioli, Broggian, De Paoli, Joao Gabriel, Ronchetti (14′ st Arui), Andrealli, Cassano (1′ st Baralla), Albini (14′ st Arioli), Mazzara, Tigano (14′ st Cauli), Harpur. A disposizione: Sgarbi, Zanaria, Epifani, Terranova, Lembo. Allenatore: Falsini.

Lipsia: Hantschmann, Ehiwario, Müller, Abbey, Yarsekou (1′ st Clair), Johnson (1′ st Langsteiner), Kanda, Kaltefleiter (19′ st Hamella), Kutscher (1′ st Gebel), Klapija (33′ st Ogette), Konatè. A disposizione: Haehner, Kanyai, Ngana, Wenta. Allenatore: Heidenmann.

Arbitro: Lata (Albania). Assistenti: Kolleshi e Topi (Albania). Quarto ufficiale: Bonacina (Italia).

Marcatori: 24′ pt Konatè (L), 30′ st Mazzara (C).

Spettatori: oltre 200.

10092026