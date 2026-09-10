Calcio

ROVELLO PORRO – Il grande calcio giovanile europeo approda per la prima volta nel Saronnese. Oggi, giovedì 10 settembre, il centro sportivo comunale “Angelo Volontè” di Rovello Porro ospiterà Como 1907-RB Leipzig, incontro della prima giornata della UEFA Youth League 2026-2027. Il calcio d’inizio è fissato alle 15. La sede della partita è confermata anche dall’Uefa.

Un appuntamento storico per il territorio, che per la prima volta ospiterà una partita della competizione che può essere considerata la vera e propria “Coppa dei Campioni giovanile”: la Youth League riunisce infatti alcune delle migliori formazioni giovanili dei grandi club europei.

La giornata sarà soprattutto storica per il Como 1907. Quella contro i tedeschi sarà infatti la prima partita in assoluto dei biancoblù in Uefa Youth League, come sottolineato dallo stesso club alla vigilia. La Primavera lariana sta vivendo una stagione completamente nuova: dopo la promozione conquistata nella scorsa annata, è approdata per la prima volta anche nel campionato Primavera 1 e ora si misura con il massimo palcoscenico continentale giovanile.

Ad aggiungere fascino all’appuntamento è l’avversario. A Rovello arriverà l’RB Leipzig, espressione di uno dei settori giovanili di un club ormai stabilmente inserito nel calcio europeo di alto livello. Per i giovani comaschi sarà quindi subito un test particolarmente prestigioso.

Rovello Porro non è peraltro una sede occasionale per il Como: il centro sportivo “Angelo Volontè” è la casa della formazione giovanile lariana e proprio qui la squadra aveva iniziato in estate la preparazione per la nuova stagione.

Como-Lipsia sarà soltanto l’inizio di un cammino europeo che porterà a Rovello Porro altre formazioni di grande prestigio. Dopo l’esordio con il Lipsia, il calendario della Youth League prevede per il Como la trasferta con il Feyenoord il 14 ottobre e quindi, il 21 ottobre, un’altra sfida di enorme richiamo in casa contro il Manchester United. Successivamente i biancoblù giocheranno sul campo del Lens il 4 novembre e ospiteranno l’AEK Atene il 24 novembre.

Per gli appassionati del Saronnese, dunque, quella odierna sarà un’occasione decisamente particolare: vedere da vicino una partita ufficiale Uefa e alcuni dei giovani talenti di due club di primo piano. Fischio d’inizio alle 15 al centro sportivo “Angelo Volontè” di via Ariosto a Rovello Porro.

Per chi non potrà essere presente, il Como ha annunciato anche la diretta streaming gratuita sulla propria piattaforma Como tv.

(foto: la Primavera della formazione lariana in azione di gioco)

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