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CISLAGO – Torna la tradizionale Festa della Massina: un appuntamento tra cibo, musica e balli, patrocinato dal Comune, e il cui programma si sviluppa nelle giornate di sabato 12 settembre e domenica 13 settembre con.

La manifestazione prende il via sabato 12 settembre. Le attività si apriranno alle 19 con l’apertura bar e stand gastronomico, indicata come un’occasione per assaporare i piatti della nostra tradizione. Alle 20 si svolgerà l’apertura del “Mercatino del cuore”, legato al messaggio “diamo agli oggetti una nuova vita”. Sempre alle 20 prenderanno il via due momenti di gioco: il “Gioco del Coniglio 2.0”, che apre alla competizione e soprattutto alla fortuna, e l’iniziativa “Indovina il Peso del Cesto”, rivolta a chi vuole cimentarsi in una competizione all’ultimo grammo e mettersi in gioco. La serata del sabato si concluderà a partire dalle 21 con “Musica e balli coinvolgenti”, animati dalla coppia Patrizio & Patrizia, con un repertorio comprensivo di canzoni revival, ballo liscio, latino americano, balli di gruppo e brani di successo.

La giornata di domenica 13 settembre rappresenta il cuore della festa. I momenti religiosi e di comunità inizieranno alle 10 con la Santa Messa Solenne. Alle 11 si terrà l’Esibizione dell’Asd Cistellum Judo Karate, con gli atleti cislaghesi in scena per far scoprire il Karate, descritto come un’arte marziale e uno sport perfetto per crescere insieme, ideale fin dai primissimi anni di età. Nel pomeriggio, alle 16.30, si terranno I Vespri e la processione per le vie del paese, accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Cislago. Alle 17.45 sarà la volta del Gens Dys Show, con l’esibizione del gruppo Accademia Danze Irlandesi Gens Dys: la compagnia Spettacoli dell’Accademia Gens Dys offrirà un’esibizione di danze irlandesi, ricordando come questi entusiasmanti show abbiano contribuito alla diffusione della danza irlandese nel mondo. La serata proseguirà alle ore 19.00 con la riapertura dello Stand Gastronomico e i piatti e cibi della “buona cucina”. Alle 20 il “Coniglio ritorna in gioco” con allettanti premi e cesti alimentari. Alle 21 è in programma l’intrattenimento “Sgambettiamo insieme con musiche e canzoni proposte da Patrizio & Patrizia”, con canzoni revival, ballo liscio, latino americano, balli di gruppo e brani di successo. La manifestazione si chiuderà alle 23.30 con i biglietti alla mano per l’estrazione dei biglietti vincenti del “Concorso a premi” e del “Peso del Cesto”.

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