Calcio

SARONNO – Una serata speciale e un motivo di grande orgoglio per tutta la GS Robur 1919 Saronno. Lorenzo Ginelli, classe 2009, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della GS Robur 1919 Saronno, riceve questa sera la sua prima convocazione in Uefa Champions League con la maglia del Como, in occasione della gara della fase a gironi contro il Lipsia.

Un traguardo straordinario per un ragazzo che ha mosso i primi passi nel calcio proprio sui campi della nostra società e che oggi si trova a vivere una delle emozioni più importanti che un giovane calciatore possa sognare: essere inserito nella lista dei convocati per una partita di Champions League.

Per la GS Robur 1919 Saronno questa convocazione “rappresenta molto più di un semplice riconoscimento sportivo. È la testimonianza del valore del lavoro svolto quotidianamente nel settore giovanile e della possibilità, attraverso impegno, passione e talento, di accompagnare i nostri ragazzi verso traguardi sempre più importanti. Lorenzo è uno di noi. È cresciuto con i colori della Robur, ha condiviso il percorso con compagni, allenatori e dirigenti e oggi porta con sé anche il nome della società che lo ha accompagnato nei suoi primi anni di formazione”.

“Siamo immensamente orgogliosi di Lorenzo. La sua convocazione in Champions League è una soddisfazione enorme per tutta la nostra società e per tutte le persone che hanno contribuito alla sua crescita. Vedere un ragazzo cresciuto nella nostra scuola calcio arrivare a un palcoscenico così prestigioso è una delle più belle ricompense per il lavoro che svolgiamo ogni giorno. A Lorenzo facciamo un enorme in bocca al lupo: comunque vada questa sera, per noi ha già raggiunto un traguardo straordinario. Dai campi della GS Robur 1919 Saronno alla massima competizione europea per club: una storia che ci riempie di orgoglio e che vogliamo celebrare insieme a tutta la nostra comunità sportiva”.

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