Groane

COGLIATE – Sarà una festa patronale all’insegna della comunità, della buona cucina e della solidarietà quella che animerà Cogliate nei prossimi giorni. Il Festùn 2026 prenderà il via giovedì 10 settembre con la consegna del Gelso d’oro, la benemerenza civica assegnata dal Comune, e proseguirà venerdì 11 con una serata dedicata alla convivialità e ai sapori del territorio.

L’appuntamento di giovedì sarà accompagnato dal concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, inserito nel programma della festa patronale. La serata successiva sarà invece dedicata alla Cena cantata sotto le stelle, iniziativa organizzata grazie alla collaborazione tra Giovani San Dalmazi, Amministrazione comunale, Parrocchia e Avis Cogliate. La cena sarà caratterizzata dalla presenza di alcune realtà enogastronomiche e commerciali della zona. Il percorso gastronomico proporrà una lasagnetta della nonna, preparata seguendo una ricetta tradizionale, seguita da cosciotto di maiale con patate al forno. Per chiudere, sarà servita una granita con panna fresca. A completare il menù sarà la selezione di vini, pensata per accompagnare le diverse portate.

La serata avrà anche una finalità benefica. Il ricavato sarà infatti destinato a sostenere realtà e necessità della comunità locale, trasformando così l’appuntamento conviviale in un’occasione concreta di solidarietà.

Non mancherà l’intrattenimento: ad accompagnare i partecipanti saranno il dj set e l’animazione curata da Domenico Cervone, con una serata pensata per alternare musica, canti e momenti di festa. La formula prevede inoltre i tradizionali tavoli all’aperto, per vivere la cena sotto il cielo di Cogliate.

La partecipazione ha un costo di 25 euro a persona e comprende coperto, bevande e una bottiglia di vino ogni quattro partecipanti. È richiesta la prenotazione, da effettuare tramite email all’indirizzo [email protected].

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09