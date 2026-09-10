Città

SARONNO – Due giornate dedicate alla politica, al confronto e alla partecipazione, con ospiti e rappresentanti di livello nazionale. Venerdì 11 e sabato 12 settembre al Museo del Tessile di Busto Arsizio torna la Festa provinciale di Fratelli d’Italia. A invitare i saronnesi a partecipare è Gianpietro Guaglianone, segretario cittadino del partito.

“Si tratta di un’importante occasione di incontro, confronto e approfondimento – sottolinea Guaglianone – che vedrà la partecipazione di ospiti e rappresentanti di livello nazionale e che permetterà di affrontare temi di grande attualità politica, sia sul piano italiano sia su quello europeo”.

L’iniziativa è aperta non soltanto agli iscritti e ai militanti di Fratelli d’Italia, ma anche ai cittadini interessati a conoscere e approfondire le idee, le proposte e la visione politica del partito.

Tra gli appuntamenti annunciati c’è la conferenza “Conservatori in Italia e in Europa”, dedicata al ruolo e alle prospettive della cultura politica conservatrice nel nostro Paese e nel contesto europeo. L’incontro sarà introdotto dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Silvio Maiocchi e sarà l’occasione per affrontare alcuni dei temi legati al futuro dell’Italia e dell’Europa.

Guaglianone rivolge quindi un appello diretto al territorio saronnese. “Invito in particolare i cittadini di Saronno e del territorio a partecipare a questa iniziativa. La politica ha bisogno di momenti di confronto aperto e di occasioni nelle quali poter discutere, ascoltare e approfondire”.”La Festa provinciale – conclude il segretario cittadino – vuole essere proprio questo: uno spazio di partecipazione e di dialogo, con la presenza di esponenti qualificati del nostro partito e ospiti di rilievo nazionale”.

L’appuntamento è venerdì 11 e sabato 12 settembre al Museo del Tessile di Busto Arsizio.

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