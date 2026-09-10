Gerenzano, escrementi nello spazio bancomat in pieno centro: indignazione sui social
10 Settembre 2026
GERENZANO – Un episodio decisamente sgradevole, che nelle ultime ore sta suscitando disgusto e numerosi commenti sui social gerenzanesi. Durante la notte qualcuno avrebbe imbrattato con escrementi umani lo spazio bancomat di un istituto di credito situato in pieno centro. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini sui gruppi social locali e altre persone hanno successivamente confermato quanto avvenuto. Inevitabile la reazione di chi ha appreso dell’episodio: praticamente unanime la condanna per una bravata di pessimo gusto, o vero e proprio atto vandalico, che ha reso inutilizzabile e in condizioni igieniche decisamente problematiche uno spazio frequentato quotidianamente da numerose persone.
La situazione non è comunque rimasta a lungo senza interventi. Già la mattina successiva sono state avviate le operazioni di pulizia e igienizzazione dell’area, per ripristinare condizioni adeguate all’utilizzo dello sportello.
Resta da capire chi possa essere stato l’autore del gesto e per quale motivo abbia agito. L’episodio arriva peraltro in un periodo nel quale a Gerenzano si sta già discutendo di altri vandalismi segnalati nelle ultime settimane, in particolare ai danni di automobili parcheggiate in diverse vie del paese.
Gerenzano, auto vandalizzate in diverse vie. La Voce: “Più controlli, non sottovalutiamo i segnali”
(foto archivio: un bancomat in passato reso inservibile, nella zona)
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