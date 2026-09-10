Cronaca

GERENZANO – Un episodio decisamente sgradevole, che nelle ultime ore sta suscitando disgusto e numerosi commenti sui social gerenzanesi. Durante la notte qualcuno avrebbe imbrattato con escrementi umani lo spazio bancomat di un istituto di credito situato in pieno centro. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini sui gruppi social locali e altre persone hanno successivamente confermato quanto avvenuto. Inevitabile la reazione di chi ha appreso dell’episodio: praticamente unanime la condanna per una bravata di pessimo gusto, o vero e proprio atto vandalico, che ha reso inutilizzabile e in condizioni igieniche decisamente problematiche uno spazio frequentato quotidianamente da numerose persone.

La situazione non è comunque rimasta a lungo senza interventi. Già la mattina successiva sono state avviate le operazioni di pulizia e igienizzazione dell’area, per ripristinare condizioni adeguate all’utilizzo dello sportello.

Resta da capire chi possa essere stato l’autore del gesto e per quale motivo abbia agito. L’episodio arriva peraltro in un periodo nel quale a Gerenzano si sta già discutendo di altri vandalismi segnalati nelle ultime settimane, in particolare ai danni di automobili parcheggiate in diverse vie del paese.

(foto archivio: un bancomat in passato reso inservibile, nella zona)

10092026