Saronnese

UBOLDO – Scuole rinnovate, un ringraziamento a insegnanti e famiglie e soprattutto un augurio agli studenti che stanno per tornare tra i banchi. In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, il vicesindaco Laura Radrizzani ha voluto rivolgere un messaggio ai bambini e ai ragazzi, dai più piccoli degli asili nido fino agli studenti delle scuole del territorio.

Nel suo intervento Radrizzani sottolinea anche i lavori di ristrutturazione appena conclusi negli edifici scolastici, realizzati per offrire spazi “più sicuri, moderni e accoglienti”. Un passaggio è dedicato anche al personale scolastico e alle famiglie per il ruolo svolto nel percorso educativo dei più giovani.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il messaggio del vicesindaco Laura Radrizzani.

Cari concittadini, grandi e piccoli,

A breve si riaprono le porte delle nostre scuole. Per la nostra comunità è il giorno più importante dell’anno, perché è proprio tra i banchi che si costruisce il futuro di tutti noi.

La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni, ma è una vera palestra di vita: il posto in cui si impara a diventare cittadini consapevoli, liberi e rispettosi degli altri.

Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di accogliere i nostri bimbi e i nostri ragazzi in strutture rinnovate. Abbiamo appena concluso importanti lavori di ristrutturazione per consegnare ambienti più sicuri, moderni e accoglienti, convinti che la qualità dello studio passi anche da quella degli spazi in cui si cresce.

L’ Amministrazione Comunale vi è vicina e continuerà a fare della scuola la sua massima priorità.A voi, studenti e studentesse, va il mio augurio più grande: affrontate questo percorso con curiosità e coraggio. Non abbiate paura degli errori, perché sono parte integrante del cammino di crescita. Per voi la scuola è lo spazio in cui capire chi volete diventare e in cui stringere forti amicizie. Vivete questi anni con entusiasmo, affrontando le prime grandi responsabilità con fiducia. Mettete passione in quello che fate e ascoltate i vostri insegnanti, guide preziose per il vostro domani.

Ai bimbi degli asili nido e delle scuole dell’infanzia: benvenuti! Per molti di voi oggi c’è il primo vero passo fuori da casa. Vi auguro un anno pieno di giochi, sorrisi e nuove scoperte. Imparate a stare insieme e a condividere con allegria la bellezza dell’amicizia.

Alla Dirigente scolastica, ai docenti, agli educatori e a tutto il personale scolastico: grazie per la straordinaria dedizione con cui lavorate ogni giorno per garantire a tutti un anno scolastico sereno e proficuo.

Un sentito ringraziamento va anche alle famiglie per il supporto costante, spesso silenzioso ma essenziale, offerto ai propri figli. Essere comunità significa camminare insieme in questo fondamentale percorso educativo.

A tutti voi, auguri un anno scolastico sereno e ricco di soddisfazioni.

Buon primo giorno di scuola!

Il Vicesindaco

Laura Radrizzani

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