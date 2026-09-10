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GORLA MINORE – Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di lunedì 7 settembre nel centro di Gorla Minore, dove un uomo di 52 anni è stato aggredito all’esterno di un bar di via Roma. L’episodio si è verificato pochi minuti dopo le 18, alla presenza di diversi passanti. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il 52enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo formato da circa sei persone, descritte dai presenti come di origine nordafricana, e quindi colpito ripetutamente con dei pugni.

Durante le fasi più concitate dell’aggressione sarebbero stati anche rovesciati o scagliati alcuni tavoli e sedie che si trovavano all’esterno del locale.

A prestare i primi soccorsi al ferito, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, sono stati alcuni dei presenti. L’uomo appariva molto scosso e presentava diversi tagli al volto; il forte spavento gli avrebbe inoltre provocato un mancamento. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 52enne è stato trasportato all’ospedale di Castellanza per ulteriori accertamenti e per il trattamento delle ferite riportate.

Sono in corso gli approfondimenti sull’accaduto e sulla ricostruzione dell’aggressione. Secondo le prime informazioni, alcuni dei presunti responsabili sarebbero già stati identificati.

(foto archivio)

09092026