Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ripartono gli appuntamenti enogastronomici d’autunno e, a Caronno Pertusella, la tradizione si rinnova con uno degli eventi più attesi del territorio: la 14esima Sagra del Cinghiale Selvatico. Organizzata dal gruppo “Gli Scalmanati”, la manifestazione si preannuncia come un’imperdibile doppietta di fine estate, pronta ad accogliere appassionati della buona cucina e famiglie.

L’evento si terrà su due fine settimana consecutivi: dall’11 al 13 settembre e dal 18 al 20 settembre. Ad ospitare la kermesse culinaria sarà il Parco della Resistenza di Via Avogadro, una cornice verde ideale per godersi in compagnia i sapori autentici della tradizione locale.

Tra le specialità protagoniste della tavola, i visitatori potranno gustare i classici e rinomati piatti a base di cinghiale selvatico, come le tradizionali pappardelle al ragù e lo spezzatino accompagnato da una fumante polenta.

Oltre a deliziare il palato, la Sagra del Cinghiale mantiene viva anche la sua vocazione sociale: parte del ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza, a sostegno di iniziative utili per la comunità locale. Un motivo in più per partecipare e condividere due weekend all’insegna dell’allegria e della solidarietà. L’organizzazione ricorda che i posti a sedere sono limitati e solo su prenotazione. Visto il grande afflusso previsto per questa quattordicesima edizione, si raccomanda di riservare il proprio tavolo con un certo anticipo.

(foto archivio)

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