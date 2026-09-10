SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 9 settembre, grande attenzione per la Notte Bianca di Saronno, tra spettacoli, modifiche alla viabilità e parcheggi gratuiti. Interesse anche per le misteriose luci avvistate in cielo, per l’organizzazione delle lezioni all’istituto Zappa e per l’allarme legato alla truffa del finto maresciallo.

La Notte Bianca di sabato 12 settembre proporrà tre parate itineranti a tema, con percorsi diversi nel centro cittadino. Gli spettacoli si alterneranno durante la serata per poi confluire in piazza Libertà, dove dalle 23.30 è previsto il gran finale.

In vista della Notte Bianca cambierà anche la viabilità nel centro di Saronno, con strade chiuse, divieti di sosta e sospensione del servizio autobus urbano dalle 17. Dalle 12.30 diversi parcheggi a pagamento esterni all’area della manifestazione saranno gratuiti.

Misteriose luci nel cielo di Saronno sono state fotografate e riprese da Elio Fagioli. Le immagini sono state analizzate dall’ufologo Alfredo Lissoni, secondo il quale i due oggetti restano non identificati, senza che questo implichi un’origine extraterrestre.

All’istituto Zappa, dal 15 settembre al 2 ottobre, dieci classi al giorno resteranno a casa a rotazione, senza didattica a distanza, mentre le altre seguiranno le lezioni in presenza dalle 8.10 alle 15.10. Tra le famiglie restano preoccupazioni anche per l’organizzazione dei trasporti.

Una telefonata da un sedicente maresciallo, con la storia di presunte multe per ingressi in Ztl e di una raccomandata in arrivo, ha fatto scattare l’allarme truffe a Saronno. Una cittadina ha verificato direttamente con i carabinieri, scoprendo che si trattava di un tentativo di raggiro.