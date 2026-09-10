Ieri su ilS: Notte Bianca tra parate e viabilità, luci misteriose in cielo, caso Zappa e truffa del finto maresciallo
10 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 9 settembre, grande attenzione per la Notte Bianca di Saronno, tra spettacoli, modifiche alla viabilità e parcheggi gratuiti. Interesse anche per le misteriose luci avvistate in cielo, per l’organizzazione delle lezioni all’istituto Zappa e per l’allarme legato alla truffa del finto maresciallo.
La Notte Bianca di sabato 12 settembre proporrà tre parate itineranti a tema, con percorsi diversi nel centro cittadino. Gli spettacoli si alterneranno durante la serata per poi confluire in piazza Libertà, dove dalle 23.30 è previsto il gran finale.
Notte Bianca, tre parate e gran finale in piazza Libertà: percorsi e orari
In vista della Notte Bianca cambierà anche la viabilità nel centro di Saronno, con strade chiuse, divieti di sosta e sospensione del servizio autobus urbano dalle 17. Dalle 12.30 diversi parcheggi a pagamento esterni all’area della manifestazione saranno gratuiti.
Notte Bianca a Saronno: strade chiuse, divieti di sosta, bus sospesi e parcheggi gratis
Misteriose luci nel cielo di Saronno sono state fotografate e riprese da Elio Fagioli. Le immagini sono state analizzate dall’ufologo Alfredo Lissoni, secondo il quale i due oggetti restano non identificati, senza che questo implichi un’origine extraterrestre.
Saronno, luci misteriose in cielo. Elio Fagioli le fotografa. Lissoni svela: “Oggetti non identificati”
All’istituto Zappa, dal 15 settembre al 2 ottobre, dieci classi al giorno resteranno a casa a rotazione, senza didattica a distanza, mentre le altre seguiranno le lezioni in presenza dalle 8.10 alle 15.10. Tra le famiglie restano preoccupazioni anche per l’organizzazione dei trasporti.
Caso Zappa, a settembre 10 classi al giorno resteranno a casa. Lezioni fino alle 15. Genitori preoccupati anche per i trasporti
Una telefonata da un sedicente maresciallo, con la storia di presunte multe per ingressi in Ztl e di una raccomandata in arrivo, ha fatto scattare l’allarme truffe a Saronno. Una cittadina ha verificato direttamente con i carabinieri, scoprendo che si trattava di un tentativo di raggiro.
Saronno, truffa del finto maresciallo: l’allarme tra i cittadini. Tutto parte con una telefonate su presunte multa
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