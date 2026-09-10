Città

SARONNO – Maria Teresa Nizzoli, militante di Fratelli d’Italia ed ex docente, è stata eletta come membro di opposizione del Comitato di Partecipazione della scuola Monsignor Zerbi. A sottolineare il risultato è Fratelli d’Italia, che rimarca anche il consenso raccolto dalla candidatura tra i consiglieri comunali di minoranza.

“Si tratta di un incarico importante, che Maria Teresa saprà affrontare mettendo a disposizione della comunità la sua lunga esperienza nel mondo della scuola e, in particolare, la sua esperienza come docente – spiegano dal partito – Una competenza che rappresenta un valore aggiunto e che potrà essere messa al servizio delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza”.

Fratelli d’Italia sottolinea: “Il consenso ampio raccolto nel voto dei consiglieri comunali di opposizione dimostra l’apprezzamento e la fiducia nei confronti della sua persona e delle sue competenze”. Il partito guarda quindi al risultato come a un’occasione per rafforzare il confronto tra le diverse componenti della minoranza in consiglio comunale. “Fratelli d’Italia intende farsi portatore delle istanze, degli interessi e delle informazioni di tutte le forze che hanno dimostrato di apprezzare la candidatura di Maria Teresa Nizzoli, in uno spirito di collaborazione che riteniamo fondamentale per svolgere al meglio il ruolo di opposizione all’amministrazione Pagani”.

Un passaggio che Fratelli d’Italia allarga al modo di interpretare il ruolo della minoranza: “Come abbiamo sempre fatto, intendiamo lavorare per costruire un’opposizione attenta, concreta e capace di dialogare, senza dimenticare le differenti storie, sensibilità e identità dei gruppi che siedono nei banchi della minoranza. Le differenze sono una ricchezza e non devono impedire di collaborare quando si condividono obiettivi e battaglie nell’interesse della comunità”.

Infine gli auguri alla neoeletta: “Siamo certi che saprà rappresentare con serietà, competenza e passione il proprio ruolo. Un’altra donna di destra entra così nelle istituzioni saronnesi, portando esperienza e professionalità al servizio della città. Buon lavoro, Maria Teresa”.

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