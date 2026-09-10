Comasco

ROVELLO PORRO – Una serata interamente dedicata alla musica dei Beatles, per rivivere dal vivo le canzoni che hanno segnato un’epoca. Sabato 12 settembre a Rovello Porro arriva “The Beatles Experience” dei Beatland, con un concerto a ingresso libero nel cortile del centro civico di piazza Porro. L’appuntamento è fissato alle 21 e vedrà protagonista la formazione comasca che da molti anni porta sui palchi il repertorio di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. I Beatland hanno costruito il proprio progetto sulla riproposizione della musica dei Fab Four, con particolare attenzione agli arrangiamenti e alle sonorità che hanno reso inconfondibile il quartetto di Liverpool.

Quello di Rovello Porro sarà dunque un viaggio attraverso la storia dei Beatles e le diverse fasi della loro produzione musicale: dalle canzoni degli esordi e degli anni della Beatlemania sino ai brani della maturità artistica. Nel repertorio dei Beatland trovano spazio i grandi classici della band britannica, insieme ad altri pezzi che permettono di ripercorrerne l’evoluzione musicale.

Un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni di una formazione che, pur avendo concentrato la propria storia discografica soprattutto negli anni Sessanta, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica pop e rock mondiale. Un legame che passa anche dalla Lombardia: nel giugno 1965 i Beatles arrivarono infatti a Milano durante la loro unica tournée italiana, esibendosi al Velodromo Vigorelli prima delle successive tappe di Genova e Roma.

Il concerto di sabato 12 settembre inizierà alle 21 nel cortile del centro civico di piazza Porro ed è a ingresso libero. È già prevista anche l’alternativa in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli: in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al teatro San Giuseppe di via Dante 109, sempre a Rovello Porro.

(foto archivio)

10092026