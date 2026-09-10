Cronaca

SARONNO – Un albero è caduto nella notte in via Tommaso Grossi, finendo sulla carreggiata e colpendo una Nissan Juke parcheggiata. È successo intorno alle 3 di oggi, giovedì 10 settembre.

Nella caduta la pianta ha sfondato il parabrezza della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con le motoseghe per tagliare tronco e rami e liberare la carreggiata. Presenti anche i carabinieri.

L’intervento ha permesso di ripristinare il passaggio lungo la strada, ma nella prima parte della mattinata restavano ancora disagi per i pedoni. I pezzi dell’albero tagliato e i rami erano infatti rimasti lungo via Tommaso Grossi, ostruendo entrambi i marciapiedi.

La rimozione è stata completata nel corso della mattinata, quando sono stati portati via anche i rami rimasti ai lati della carreggiata e sono stati liberati i marciapiedi.

Non risultano, dalle informazioni disponibili al momento, persone ferite. Restano da chiarire le cause della caduta dell’albero.

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