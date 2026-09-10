Città

SARONNO – Le reti arancioni delimitano la scala e il cantiere è finalmente partito. Sono iniziati i lavori per il risanamento dell’accesso al sottopasso pedonale della stazione di Saronno Centro dal lato di piazza Cadorna, un intervento atteso da tempo e più volte sollecitato anche dai cittadini.

La situazione della struttura era finita ripetutamente al centro delle segnalazioni per le condizioni di degrado. In particolare erano state evidenziate pareti scrostate, porzioni di calcestruzzo deteriorate, ferri d’armatura esposti e anche episodi di distacco di calcinacci. Un quadro particolarmente evidente lungo la scala che collega piazza Cadorna al sottopasso ferroviario.

Un primo passo concreto era arrivato a luglio con l’ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale. Il Comune aveva previsto 25 mila euro come propria quota da riconoscere a Ferrovienord per il ripristino del sottopasso pedonale sul lato di piazza Cadorna. A illustrare lo stanziamento era stato l’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo: “Ci sono 25.000 euro previsti come quota che il Comune dovrà riconoscere a Ferrovienord per il ripristino del sottopasso pedonale di accesso alla stazione di Saronno Centro dal lato di piazza Cadorna”. In consiglio comunale era intervenuto anche Simone Galli, parlando di una scala “in condizioni assolutamente indecorose” e sottolineando la necessità di sistemarla. Silvio Barosso aveva invece ricordato il valore dell’intervento anche dal punto di vista del decoro, definendo la stazione “la porta d’ingresso della città”.

Ora, a distanza di alcune settimane dallo stanziamento, il cantiere è diventato realtà come ha raccontato sui social anche il Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno. L’avvio dei lavori dà così una risposta alle numerose segnalazioni arrivate negli ultimi mesi su uno dei punti più frequentati e visibili dell’area ferroviaria saronnese.

(foto lavori in corso Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09