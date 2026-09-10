Cronaca

SARONNO – Il fenomeno dei furti di biciclette a Saronno non accenna a diminuire. Un problema che ha caratterizzato anche i mesi scorsi, con numerose segnalazioni comparse sui social cittadini, e che torna ora al centro dell’attenzione per un episodio avvenuto alla fine di agosto. Il furto risale infatti al 25 agosto, quando una bicicletta è stata sottratta all’interno di una corte nella zona di via San Cristoforo. A distanza di diversi giorni, il proprietario ha deciso di rivolgersi ai social nella speranza di riuscire a ricostruirne gli spostamenti e, possibilmente, ritrovarla.

«In data 25 agosto mi è stata rubata dalla mia corte in zona via San Cristoforo la bici in foto», racconta il saronnese. Un conoscente gli ha poi fatto notare un particolare potenzialmente importante: la stessa bicicletta sarebbe comparsa in una segnalazione pubblicata su un gruppo social cittadino il 30 agosto, cinque giorni dopo il furto. Da qui il nuovo appello online del proprietario, rivolto a chi possa avere visto la bicicletta o disponga di informazioni utili per rintracciarla. Un altro episodio che riporta l’attenzione sui furti di bici in città, fenomeno che continua periodicamente a essere segnalato dai saronnesi.

09092026