Cronaca

SARONNO – Dodici grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. È quanto ha trovato e sequestrato la polizia locale di Saronno nel corso di uno dei controlli del territorio effettuati lunedì 7 settembre.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio in via Caduti della Nassiriya, durante un servizio che ha visto impegnata anche l’unità cinofila. Proprio grazie al fiuto del cane antidroga gli agenti hanno individuato lo stupefacente nascosto nel piccolo parcheggio circondato da aiuole.

Complessivamente sono stati recuperati 12 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata dagli agenti dopo le pratiche burocratiche e gli accertamenti

L’ipotesi è che lo stupefacente potesse costituire un piccolo deposito utilizzato da uno spacciatore, che avrebbe nascosto la droga per recuperarla successivamente ed evitare di averla con sé durante eventuali controlli.

Le indagini della polizia locale sono ancora in corso per ricostruire la provenienza dello stupefacente e verificare chi utilizzasse il nascondiglio.

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