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SARONNO – Due giorni di musica dal vivo, una lunga lista di protagonisti della scena punk, rock e alternativa italiana e soprattutto tanti amici riuniti nel ricordo di Cristiano Baldo, per tutti “Ruvido”. Sabato 26 e domenica 27 settembre il parco ex Seminario di via Varese ospiterà “Ruvido Live’n’Loud”, la grande festa dedicata al saronnese scomparso nel settembre 2025.

L’iniziativa nasce dalle persone che con Cristiano hanno condiviso concerti, tour, backstage, amicizie e anni di lavoro. Un omaggio costruito intorno a ciò che più amava: la musica come occasione di incontro, condivisione e creazione di nuovi legami. Non a caso l’appuntamento sarà proprio a Saronno, la città dove Cristiano ha vissuto.

Tour manager, organizzatore, responsabile di palco e promotore musicale, Baldo è stato per decenni un punto di riferimento della scena indipendente italiana. Il suo percorso lo ha portato da Radio Lupo Solitario al Bloom di Mezzago e a lavorare con Punkreas, Derozer, Persiana Jones e Shandon, oltre che con artisti come Omar Pedrini e Bugo. Un’attività che andava oltre il lavoro: Ruvido era conosciuto soprattutto per la capacità di mettere in contatto musicisti, locali e persone, creando intorno alla musica una comunità.

Da questa rete di amicizie è nato “Ruvido Live’n’Loud”. La risposta degli artisti è stata immediata, con numerose adesioni per le due giornate. Una partecipazione che richiama anche una frase che Cristiano amava ripetere: “Solo uniti si vince, perché senza gli altri non siamo niente”.

Il programma di sabato

Sabato 26 settembre la musica inizierà alle 17 e proseguirà fino a mezzanotte. Sul palco si alterneranno Mass Demonstration, Joaquim Merdavic, Non è Canto a Consolare, già Allucirosse, Andrea Merendelli, Inis Fail, The Mama Bluegrass Band, Loste e Circus Punk.

La grande jam di domenica

Domenica 27 settembre si ripartirà alle 15, con musica fino alle 23. Al centro della giornata ci sarà una grande jam con Atrox, Blak Vomit, Derozer, Uncle Bard & The Dirty Bastards, Domenico Tricarico, Flacopunx, Il Danno dei Pronoriviste/Yokoano, Linea, Nando Senzabenza, Omar Pedrini, Olly Riva degli Shandon, Punkreas, RFC, Talco e Watertower.

Durante la giornata di domenica ci sarà anche il dj set della Ruvido Kaos Gang Special Crew con Noyse e Brega. In entrambe le giornate sarà attiva un’area ristoro.

Una maglietta solidale per Cristiano

La festa avrà anche un’importante finalità solidale. Fino al 15 settembre è possibile prenotare la maglietta speciale realizzata per “Ruvido Live’n’Loud”. Potrà essere ritirata direttamente durante l’evento oppure richiesta con spedizione. Il ricavato della vendita delle magliette e della manifestazione, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto alla Croce Azzurra Odv, associazione nella quale Cristiano aveva svolto attività di volontariato.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Fratellanza e Pace di Legnano, con il patrocinio del Comune di Saronno e del Comune di Rovellasca e con il sostegno di numerose realtà del territorio e della scena musicale e associativa.

“Ruvido Live’n’Loud” sarà sabato 26 settembre dalle 17 a mezzanotte e domenica 27 settembre dalle 15 alle 23 al parco ex Seminario, in via Varese 159. L’ingresso è libero.

(foto archivio)

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