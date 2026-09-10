Città

SARONNO – Cambiano le scadenze per il pagamento della Tari 2026. Gli avvisi saranno inviati ai contribuenti a partire dal 15 settembre, in vista del primo termine fissato per il 16 ottobre.

Nei prossimi giorni gli utenti che risulteranno attivi sull’AppIO riceveranno anche una notifica sul proprio smartphone. Per l’anno 2026 sono previste due scadenze. La prima rata, oppure il pagamento in un’unica soluzione, dovrà essere effettuata entro il 16 ottobre. La seconda rata avrà invece scadenza il 16 dicembre.

Alla luce del nuovo calendario, la distribuzione degli avvisi di pagamento prenderà il via dal 15 settembre. I contribuenti riceveranno la documentazione necessaria con gli importi dovuti e i relativi bollettini PagoPa. Il pagamento della Tari potrà essere effettuato attraverso i diversi canali previsti dal sistema PagoPa: negli uffici postali, agli sportelli bancari e agli sportelli Atm abilitati, tramite home banking, attraverso l’AppIO, oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica.

Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento online attraverso il sito di Saronno Servizi, utilizzando la funzione dedicata, oppure direttamente agli sportelli di Saronno Servizi S.p.A. con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli della società non sono previste commissioni.

Tari 2026, le date da ricordare: dal 15 settembre partirà l’invio degli avvisi di pagamento; il 16 ottobre scadrà la prima rata o, per chi lo sceglie, la rata unica, mentre il 16 dicembre sarà il termine per il pagamento della seconda rata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09