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SARONNO – Un corso di formazione per nuovi volontari per rafforzare le attività dell’Alzheimer Cafè di Saronno e offrire un sostegno sempre più qualificato alle persone con Alzheimer e alle loro famiglie. L’iniziativa è in programma sabato 19 settembre, dalle 9 alle 13, nella sede di via Maestri del Lavoro 2.

A promuoverla è l’Alzheimer Cafè di Saronno, realtà attiva sul territorio da quasi vent’anni. Il percorso sarà articolato in quattro ore: le prime due saranno affidate a Mauro Roncoroni, per anni primario del reparto di neurologia dell’Ospedale di Saronno, mentre le successive saranno condotte dalla psicologa Veronica Monti insieme alle volontarie del laboratorio, con esempi pratici e attività rivolte ai partecipanti.

L’iniziativa punta a coinvolgere nuove persone disponibili a dedicare parte del proprio tempo al servizio. Al momento sono una ventina gli iscritti al corso e l’auspicio degli organizzatori è che una parte di loro scelga successivamente di diventare volontaria.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso Auser. Il corso rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino le attività dell’Alzheimer Cafè e il ruolo che i volontari possono svolgere nel sostegno alle famiglie.

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