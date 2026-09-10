Cronaca

SARONNO – Nuovo episodio di vandalismo alla Cassina Ferrara, dove già nelle ultime settimane erano stati segnalati cestini della raccolta differenziata presi a calci durante la notte o addirittura fatti sparire dopo essere stati lasciati all’esterno delle abitazioni per il ritiro. Questa volta, nello scorso fine settimana, qualcuno ha sollevato un bidone contenente il vetro e lo ha rovesciato oltre il cancello di un’abitazione privata. Bottiglie e bottigliette sono finite nel cortile, andando in frantumi e lasciando cocci sparsi ovunque.

A richiamare l’attenzione dei residenti è stato proprio il forte rumore del vetro che si rompeva. Alcuni abitanti della zona sono scesi in strada per verificare cosa stesse accadendo, ma quando sono arrivati non hanno notato persone sospette: gli autori del gesto si erano già allontanati. Un’altra bravata che torna dunque a creare fastidio e preoccupazione nel quartiere, dopo gli episodi analoghi che avevano già interessato i contenitori della raccolta differenziata lasciati all’esterno delle case.

10092026