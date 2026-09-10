Città

SARONNO – Un intero weekend dedicato al commercio, alla ristorazione e alla voglia di vivere il centro cittadino. Sabato 12 settembre Saronno sarà protagonista con lo Sbaracco di fine estate e, in serata, con la Notte Bianca. Due appuntamenti che mettono al centro le attività del terziario e che nascono dalla collaborazione tra Confcommercio Saronno e l’Amministrazione comunale, attraverso lo strumento del Distretto urbano del commercio (Duc).

Lo Sbaracco di fine estate è una formula ormai conosciuta e apprezzata dai saronnesi: le attività aderenti potranno portare all’esterno dei propri negozi tavoli, stand e appendiabiti con prodotti a prezzi speciali, occasioni di fine stagione e proposte last minute.

Lo Sbaracco rappresenta un’opportunità per i commercianti, che possono chiudere la stagione estiva proponendo gli ultimi articoli in promozione, ma anche per i clienti, che possono approfittare delle offerte passeggiando tra le vie del centro e riscoprendo la varietà dell’offerta commerciale cittadina.

Il weekend entrerà nel vivo con la Notte Bianca di fine estate, realizzata da Eventificio Srl. Il centro storico sarà animato da spettacoli itineranti, musica, danza, dj set, esibizioni circensi e iniziative organizzate direttamente da negozi, bar, ristoranti e associazioni.

Dalle 20 a mezzanotte sono previste anche tre grandi parate itineranti, con attori, trampolieri, musica ed elementi scenografici, che attraverseranno il cuore della città. Il filo conduttore sarà il bianco, scelto come dress code della serata. Commercianti, cittadini e visitatori sono invitati a partecipare indossando anche soltanto un dettaglio bianco.

Un appuntamento pensato non soltanto come momento di intrattenimento, ma come occasione per portare persone nel centro cittadino, valorizzare negozi e pubblici esercizi e rafforzare il ruolo del terziario nella vitalità di Saronno.

«È un momento importante per le attività commerciali e di somministrazione, ma anche per tutta la città, che vive sia dal punto di vista sociale sia da quello commerciale – sottolinea Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno –. Un grande evento che chiude l’estate e che vede Confcommercio lavorare insieme al Comune. Un rapporto che nelle prossime settimane proseguirà anche sui grandi temi che interessano il nostro settore, con l’obiettivo di tutelare e sviluppare il tessuto economico cittadino».

Mappe, programmi, orari, attività aderenti allo Sbaracco e tutti gli aggiornamenti sulla Notte Bianca saranno disponibili online sui canali web e social del Distretto urbano del commercio, di Confcommercio Saronno e del Comune di Saronno.

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