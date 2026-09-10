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TRADATE – Un incontro aperto a tutte le persone che desiderano conoscere più da vicino il mondo della Croce Rossa Italiana e valutare la possibilità di diventare volontarie. Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana organizza venerdì 25 settembre, alle 21, una serata di presentazione nella sede di via del Carso 29 a Tradate.

L’appuntamento permetterà di conoscere le attività svolte quotidianamente dalle volontarie e dai volontari e i diversi ambiti nei quali opera il Comitato, oltre a ricevere tutte le informazioni sul percorso formativo necessario per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana.

Il nuovo corso per diventare volontari prenderà ufficialmente il via giovedì 1° ottobre. La partecipazione sarà gratuita e consentirà agli aspiranti volontari di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per partecipare alle attività del Comitato.

Mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità significa contribuire concretamente alla comunità, ma anche lavorare in squadra, formarsi e conoscere nuove persone.

«Entrare in Croce Rossa significa trovare una comunità nella quale mettere a disposizione ciò che sappiamo fare, ma anche imparare e crescere insieme agli altri – sottolinea il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana –. Non è necessario arrivare con competenze specifiche: ciò che conta è la motivazione e la volontà di dedicare una parte del proprio tempo agli altri e alla comunità».

La serata del 25 settembre è aperta a tutte le persone interessate.

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