Città

SARONNO – Un’anteprima a casa. 22simba ha scelto Saronno per svelare in anteprima “Miria”, l’album che dal giorno successivo arriverà sulle piattaforme e che in autunno porterà in tour nei principali club italiani. Una scelta dal forte valore simbolico per Andrea Meazza, artista cresciuto nel Saronnese che ha fatto della provincia, delle sue difficoltà e del senso di appartenenza una parte centrale della propria musica. E sarà anche una prima volta per la città: giovedì 17 settembre il parco dell’ex Seminario ospiterà il suo primo grande evento musicale con un artista della scena nazionale.

L’annuncio, arrivato nel pomeriggio di venerdì 11 settembre sul profilo Instagram di 22simba, ha immediatamente acceso l’attesa: oltre 15 mila like nelle prime due ore. Un dato che dà anche la misura del possibile richiamo dell’appuntamento e del banco di prova che attende il nuovo parco cittadino.

“Per la mia zona, per la mia gente, per tutti voi. Miria in anteprima a casa nostra, Saronno. In nome di Miria, link in bio per registrarsi” . Sono le parole con cui 22simba ha annunciato la “Listening Experience Saronno”. L’apertura del parco di via Varese 159 è prevista alle 18, l’inizio dello show alle 21. L’ingresso è gratuito con registrazione.

La scelta di Saronno non arriva per caso. 22simba, nome d’arte di Andrea Meazza, classe 2002, ha iniziato giovanissimo con il freestyle e con i primi testi. Da allora la provincia è rimasta uno dei fili conduttori della sua musica: non soltanto un luogo di provenienza, ma un elemento della propria identità artistica.

Lo conferma anche “Provinciali”, uscito proprio oggi, venerdì 11 settembre. Il singolo racconta il crescere in una realtà di provincia come Saronno, tra famiglia, ricordi d’infanzia, contraddizioni e ambizioni. È l’ultimo tassello prima di “Miria”, il nuovo album in uscita venerdì 18 settembre per Island Records/Universal Music Italy.

Anche l’ultima apparizione saronnese di 22simba aveva avuto il sapore di un ritorno a casa. Nel dicembre 2025 centinaia di giovani avevano raggiunto il locale di via Varese dove il rapper aveva lavorato da ragazzo, creando code e rallentamenti nella zona. A maggio il Fabrique di Milano è andato sold out e proprio da quel palco l’artista ha annunciato “Miria”. In autunno arriverà quindi il Miria Live Tour, con tre serate già esaurite al Fabrique e tappe a Firenze, Padova, Roma e Torino. Prima del disco, degli instore e del tour, però, c’è Saronno. Il 17 settembre 22simba porterà “Miria” nel luogo dal quale è partita una parte importante della sua storia. Come ha scritto lui stesso: “A casa nostra”.

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